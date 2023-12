Samsungs Selbstreparatur-Programm Erweitert: Galaxy Z Flip 5 und Fold 5

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2023 von Michael Becker

Samsung hat eine bedeutsame Erweiterung seines Selbstreparatur-Programms angekündigt. Zum ersten Mal sind nun auch Galaxy-Foldables – speziell das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 – Teil des Programms. Zudem wurden einige Modelle der Galaxy Book Laptops in das Angebot aufgenommen.

Erste Faltbare Telefone im Programm

Das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 sind die ersten Foldables, die in das Selbstreparatur-Programm aufgenommen wurden. Es wird erwartet, dass Samsung in Zukunft weitere Geräte in das Programm integrieren wird. Dieser Schritt bietet Nutzern in Südkorea und Europa die Möglichkeit, ihre Geräte bequem zu Hause zu reparieren.

Mehr Auswahl und Bequemlichkeit für Nutzer

Das Selbstreparatur-Programm bietet Ersatzteile wie Rückglas, Ladeanschluss, Lautsprecher, Bildschirm, Seitentaste, SIM-Schacht und Lautstärketaste für Smartphones. Für Laptops sind Komponenten wie Batterie, Display, Lüfter, Gehäuse, Power-Taste mit Fingerabdruckleser, Gummifüße, Lautsprecher und Trackpad verfügbar. Samsung kündigte an, dass bis Ende des Monats weitere Geräte hinzugefügt werden, darunter die Galaxy S23 Serie, die Galaxy Tab S9 Serie und die Galaxy Book 2 Pro Serie.

Globale Expansion des Programm

Nach der erfolgreichen Einführung in den USA im Jahr 2022, wo die Galaxy S22 Serie als erstes verfügbar war, wurde das Programm auf weitere Märkte ausgedehnt, darunter Brasilien, Mexiko, Südkorea und einige europäische Länder. Nun wird die Verfügbarkeit des Programms auf 30 weitere europäische Länder ausgeweitet, einschließlich Dänemark, Griechenland, Ungarn und Portugal.

Selbstreparatur-Kit und Verfügbare Produkte

Benutzer können wählen, ob sie die Reparaturwerkzeuge des Selbstreparatur-Kits behalten möchten. Das Programm umfasst eine Vielzahl von Samsung-Produkten, darunter: