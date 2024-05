Details zum Razr 50 Ultra geleaked

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2024 von Lars Weidmann

Motorola hat kürzlich angekündigt, die nächste Generation seiner High-End faltbaren Smartphones auf den Markt zu bringen. Das neue Modell, bekannt als Razr 50 Ultra weltweit und als Razr+ 2024 in den USA, verspricht, die Grenzen der mobilen Technologie mit beeindruckenden Spezifikationen und verbesserten Funktionen weiter zu verschieben.

Beeindruckende technische Daten

Smartprix hat einen exklusiven Einblick in die technischen Details erhalten.Das Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 verfügt über ein 6,9-Zoll großes 1080×2640 pOLED-Innenfalt-Display und ein zusätzliches 3,6-Zoll-Cover-Display, das eine schnelle Interaktion und Anzeige von Benachrichtigungen ermöglicht. Im Herzen des Geräts arbeitet der leistungsstarke Snapdragon 8s Gen 3 SoC, unterstützt von 12 GB RAM. Nutzer haben die Wahl zwischen 256 GB oder 512 GB Speicherkapazität.

Die Kameraausstattung umfasst eine 50 MP Hauptkamera und ein 50 MP Teleobjektiv mit 2x optischem Zoom sowie eine 32 MP Frontkamera für hochauflösende Selfies. Die IPX8-Zertifizierung garantiert Wasserresistenz, und der 4.000 mAh Akku verspricht lange Nutzungsdauer. Das Smartphone wird mit Android 14 ausgeliefert und bietet einen integrierten Fingerabdruckscanner für zusätzliche Sicherheit.

Farbenvielfalt und Verfügbarkeit

Das Razr+ 2024 wird in den USA im Juni zu einem Preis von 999 USD (ca. 918 €, umgerechneter Eurobetrag) erhältlich sein, dem gleichen Preis wie sein Vorgänger, jedoch mit zusätzlichem RAM. In ausgewählten Märkten wird es in den Farben Midnight Blue, Spring Green und Hot Pink angeboten. Zudem wird die von Pantone genehmigte Farbvariante Peach Fuzz erwartet.

Wann es in Deutschland erscheint und zu welchem Preis, ist noch unbekannt.

Quelle: Smartprix