Elon Musk kündigt Robo-Taxis für August an

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2024 von Luca Koch

Elon Musk, der CEO von Tesla, hat die Einführung eines Robotaxis angekündigt, das am 8. August der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Diese Nachricht kommt nur wenige Stunden, nachdem Reuters berichtet hatte, dass das Unternehmen seine Pläne für die Produktion eines kostengünstigen Elektrofahrzeugs (EV) eingestellt hat. Laut Reuters hat Musk das Team angewiesen, sich voll und ganz auf die Entwicklung von Robotaxis zu konzentrieren, die auf der Kleinwagenplattform von Tesla basieren sollen.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Rückzug vom Low-Cost-EV?

Tesla hat seit Jahren ein erschwinglicheres Elektrofahrzeug in Aussicht gestellt, dessen Preis bei 25.000 Dollar beginnen sollte. Noch im Januar dieses Jahres äußerte sich Musk optimistisch, dass dieses Modell in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen könnte. Doch der aktuelle Bericht von Reuters, der besagt, dass diese Pläne nun verworfen wurden, wurde von Musk via X energisch bestritten. “Reuters lügt (schon wieder)”, tweetete der Tesla-Chef, ohne jedoch zu spezifizieren, welcher Teil des Berichts unwahr sei. Angesichts der Bestätigung der Robotaxi-Enthüllung scheint es jedoch, als bezöge sich Musks Dementi auf die Behauptung, dass die Produktion des günstigeren EV gestoppt wurde.

Technologische Herausforderungen und Marktimplikationen

Teslas günstigstes aktuelles Modell, das Model 3, startet bei 39.000 Dollar. Die Einführung eines Robotaxis, das ausschließlich auf ein Kamerasystem setzt – Tesla hat Radar und andere Sensoren, die von Robotaxi-Unternehmen wie Waymo intensiv genutzt werden, vor einigen Jahren aus seinen Fahrerassistenztechnologien entfernt – wirft Fragen hinsichtlich der Sicherheit und technologischen Machbarkeit auf. Branchenbeobachter sind gespannt, wie Tesla diese Herausforderungen bewältigen und wie sich das Robotaxi im Markt gegenüber bestehenden und zukünftigen Konkurrenten positionieren wird.