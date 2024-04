Apple: iPad mini und Einstiegs-iPad-Modelle in Aussicht

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2024 von Luca Koch

Laut Mark Gurman von Bloomberg, der in seinem Power On-Newsletter berichtet, plant Apple, die neuesten Modelle des iPad mini und des Einstiegs-iPads nicht vor Ende 2024 auf den Markt zu bringen. Gurman, bekannt für seine treffsicheren Prognosen in Bezug auf Apple-Produkte, betont, dass das Unternehmen an neuen Versionen dieser Geräte arbeitet, jedoch mit keiner Veröffentlichung vor dem genannten Zeitraum zu rechnen ist.

Was erwartet uns bei den neuen Modellen?

Das kommende iPad mini, das eine Aktualisierung der derzeitigen sechsten Generation darstellt, wird hauptsächlich eine Aufwertung des Prozessors erfahren. Seit der Veröffentlichung des aktuellen iPad mini im September 2021, welches mit einem A15 Bionic Chip ausgestattet ist, warten Fans auf eine Überarbeitung. Gurman prognostiziert für das neue Modell einen fortschrittlicheren Chip, sieht jedoch abgesehen davon nur wenige Veränderungen voraus. Andere Quellen spekulieren jedoch über mögliche Kamera-Verbesserungen und eine Behebung des sogenannten “Jelly Scrolling”-Problems, einer ungleichmäßigen Bildwiedergabe bei schnellem Scrollen.

Das Einstiegs-iPad, zuletzt im Oktober 2022 aktualisiert, könnte mit der elften Generation zu einem niedrigeren Preis als das Vorgängermodell erscheinen. Dies könnte Apple den Weg ebnen, das neunte Generation iPad, welches noch den Lightning-Anschluss verwendet, aus dem Sortiment zu nehmen. Es wird vermutet, dass das neue Modell eine kostengünstigere Variante des iPads der zehnten Generation sein wird, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.