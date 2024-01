Oppo enthüllt neues Flaggschiff: Das Find X7 Ultra – doch es gibt einen Haken

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2024 von Luca Koch

Zwei Periskop-Kameras setzen neue Maßstäbe

Oppo hat sein neuestes Werk, das Find X7 Ultra, in China vorgestellt. Dieses erste Smartphone mit zwei Periskop-Kameras bietet eine 3-fache und eine 6-fache optische Vergrößerung, unterstützt durch den größten Telefotosensor und einen weiteren leistungsstarken Sensor. Die beeindruckende Kameraeinheit umfasst auch Sonys neuesten LYT-900 Sensor und eine Ultraweitwinkelkamera, alles angetrieben von Oppos HyperTone Image Engine.

High-End Ausstattung für ein Premium-Erlebnis

Das Find X7 Ultra beeindruckt nicht nur mit seinen Kameras, sondern auch mit einem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, einem 5,000mAh Akku mit schnellem Laden und einem 6.82-Zoll Display mit einer Spitzenhelligkeit von 4500 Nits. Diese technischen Spezifikationen stellen sicher, dass das Gerät nicht nur in der Fotografie, sondern in allen Bereichen erstklassige Leistungen erbringt.

Marktverfügbarkeit und Preise

Trotz der beeindruckenden Funktionen gibt es einen Haken: das Find X7 Ultra wird voraussichtlich nur in China erhältlich sein, beginnend bei ¥5,999 (~780 Euro) für das Basismodell. Mit seiner fortschrittlichen Kameratechnologie und den hochwertigen Spezifikationen zeigt das Find X7 Ultra, was in der mobilen Technik möglich ist und verstärkt Oppos Ruf als Innovationsführer.