Die nächste Generation des Apple Pencil

Zuletzt aktualisiert am 6. März 2024 von Marina Meier

In der Welt der Technologie gibt es immer etwas Neues am Horizont, und diesmal ist es die neueste Generation des Apple Pencil, die Gerüchten zufolge bald auf den Markt kommen soll.

Neue Hinweise im iOS-Code entdeckt

Kürzlich entdeckte Beweise im Code von iOS 17.4 haben die Spekulationen über einen neuen Apple Pencil angeheizt. Diese Entdeckung fügt den bereits bestehenden Gerüchten, dass bald eine neue Version des Stiftes eingeführt werden könnte, weitere Glaubwürdigkeit hinzu.

Gerüchte aus verlässlicher Quelle

Ein Weibo-Nutzer, bekannt als “Instant Digital”, hat behauptet, dass Apple später in diesem Monat eine neue Version seines Pencils ankündigen wird. Diese Quelle hatte in der Vergangenheit bereits korrekte Vorhersagen über Apple-Produkte gemacht, was ihre Behauptung umso interessanter macht.

Was wir über den neuen Apple Pencil 3 wissen

Der Apple Pencil 2 wurde 2018 zusammen mit dem neu gestalteten iPad Pro eingeführt und hat seitdem keine neuen Funktionen erhalten. Im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen zwar einen günstigeren Stift mit einem USB-C-Anschluss auf den Markt, doch wird dieser nicht als Weiterentwicklung des Apple Pencil 2 angesehen.

Die neue Version soll jedoch mit der Find My-App kompatibel sein, was es den Nutzern erleichtern würde, ihren verloren gegangenen Apple Pencil zu finden. Ob die neue Version die Ultra-Wideband-Technologie für eine präzise Ortung nutzen wird oder ob lediglich der letzte Standort auf der Karte angezeigt wird, ist derzeit noch unklar.

Neue Funktionen dank PencilKit 3

iPadOS 17.4 führt eine neue Version der PencilKit-API ein, die Entwicklern ermöglicht, ihre Apps mit dem Apple Pencil kompatibel zu machen. Obwohl noch keine Details darüber bekannt sind, was PencilKit 3 neu bringt, deutet dies darauf hin, dass es neue Funktionen geben könnte, die neue Hardware erfordern und die Apple vorerst geheim halten möchte.

Der Zusammenhang mit dem neuen iPad Pro

Mark Gurman von Bloomberg zufolge arbeitet Apple an neu gestalteten Zubehörteilen für die nächste Generation des iPad Pro. Da das Unternehmen gerade eine neue Generation des MacBook Air mit dem M3-Chip angekündigt hat, scheint die Einführung eines neuen iPad Pro und eines neuen Pencils unmittelbar bevorzustehen.

Fazit

Die Gerüchteküche brodelt, und die Vorfreude auf die nächste Generation des Apple Pencil steigt. Während wir auf eine offizielle Ankündigung warten, bieten die bisherigen Informationen und Spekulationen einen spannenden Einblick in das, was möglicherweise auf uns zukommt.