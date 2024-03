Der beeindruckende Aufstieg von Huaweis Kirin-Chips

In den letzten Monaten des Jahres 2023 erlebte der Smartphone-Markt bemerkenswerte Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Prozessortechnologie. Ein herausragendes Ereignis war der fast 25.000%ige Anstieg des Werts der mit Huaweis Kirin-Chips ausgelieferten Telefone.

MediaTek führt den Markt an

Während des vierten Quartals wurden weltweit 117 Millionen Smartphones mit MediaTek-Chips ausgeliefert, was einem jährlichen Wachstum von 21% entspricht. Der führende Chip des Unternehmens, der Dimensity 9300, zeichnet sich durch eine einzigartige Konfiguration aus, die vier Cortex-X4 Prime CPU-Kerne und vier Cortex-A720 Performance CPU-Kerne umfasst, jedoch keine stromsparenden CPU-Kerne enthält.

Apple und Qualcomm im Wettbewerb

Apple folgte auf MediaTek mit 78 Millionen ausgelieferten iPhone-Einheiten, die mit den A-Serie-Chipsets des Technologieriesen ausgestattet waren, was einem Anstieg von 7% im Jahresvergleich entspricht. Qualcomm erreichte mit 69 Millionen ausgelieferten Smartphones, die mit einem Snapdragon-Prozessor ausgestattet waren, den dritten Platz. Dies stellt einen jährlichen Zuwachs von 1% dar.

Die überraschende Wende für Huawei

Eine der überraschendsten Entwicklungen des Quartals war der enorme Anstieg des Werts der mit Huaweis Kirin-Chips ausgelieferten Telefone. Dank der Produktion des 7nm Kirin 9000s durch die chinesische Gießerei SMIC für die Huawei Mate 60 Serie, konnte HiSilicon, Huaweis Chip-Unit, einen beeindruckenden Anstieg von 5.121% im Jahresvergleich verzeichnen. Dies markiert den ersten 5G-SoC für Huawei seit der Revision der US-Exportregeln im Jahr 2020.

Einnahmen im Chipmarkt

In Bezug auf die Einnahmen führte Apple den Markt mit 87 Milliarden Dollar Einnahmen aus den mit A-Serie-APs ausgestatteten Handsets an, was einem jährlichen Wachstum von 20% entspricht. Qualcomm und MediaTek folgten mit 30 Milliarden bzw. 23 Milliarden Dollar. Huawei überraschte erneut mit einer jährlichen Steigerung von 24.471% und Einnahmen von 7 Milliarden Dollar.

Fazit

Das vierte Quartal 2023 war für den Smartphone-Markt ein Wendepunkt, insbesondere für Huawei. Trotz der Herausforderungen durch US-Exportregeln hat das Unternehmen mit seinen Kirin-Chips einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Diese Entwicklungen deuten auf eine dynamische Verschiebung in der Landschaft der Prozessortechnologie hin, wobei Innovation und Anpassungsfähigkeit an der Spitze stehen.