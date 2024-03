Meta löscht alle Oculus-Accounts – das sollten Kunden jetzt tun

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2024 von Luca Koch

In einer kürzlich verschickten E-Mail an seine Nutzerinnen und Nutzer hat Meta, das Unternehmen hinter Oculus, angekündigt, dass Oculus-Accounts am 29. März 2024 gelöscht werden. Wer seinen Oculus-Account noch nicht zu einem Meta-Account migriert hat, sollte dies bald tun, um den Verlust von Apps, In-App-Käufen, Guthaben und mehr zu vermeiden.

Migration erforderlich: Oculus weicht Meta

Seit 2020 deutete sich ein Wandel an, als das damals noch als Facebook bekannte Unternehmen neue Nutzer dazu aufforderte, sich mit Facebook-Konten anzumelden. 2022 führte Meta die Möglichkeit ein, einen Meta-Account zu erstellen, als Alternative für jene, die ihr Facebook-Konto nicht mit ihrem Quest-Headset verknüpfen wollten. Seit Januar 2023 ist es nicht mehr möglich, sich mit einem Oculus-Account anzumelden. Wer sein Quest-Headset bisher ignoriert hat, sollte die Gelegenheit nutzen, seinen Account zu migrieren.

So funktioniert die Migration

Um den Account zu migrieren, müssen Nutzerinnen und Nutzer einfach die vorgesehene Seite besuchen und sich dort mit der E-Mail-Adresse, die auch für den Oculus-Account verwendet wurde, für einen Meta-Account anmelden. Danach bleibt der Zugriff auf alle Spiele, Daten und anderen Käufe, die im Oculus-Account gespeichert waren, erhalten. Wer seinen Oculus-Account noch nicht migriert hat, sollte dies baldmöglichst tun, um seine digitalen Inhalte und Errungenschaften nicht zu verlieren.