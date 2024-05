Apples Quartalsbericht im Überblick

Apple’s Quartalsbericht brachte gestern keine Überraschungen mit sich, da das Unternehmen einen Umsatzrückgang von fast 5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr meldete, wie zu erwarten war.

Starke Nachfrage nach Premium-iPhones

Obwohl Apple keine genaue Aufschlüsselung lieferte, deutete Finanzchef Luca Maestri darauf hin, dass die Nachfrage nach Premium-Modellen hoch sei, dank der Finanzierungssysteme des Unternehmens.

Vision Pro in Fortune-100-Unternehmen im Einsatz

Apple enthüllte keine Details über die Verkäufe von Vision Pro, bestätigte jedoch, dass es im Unternehmenssektor verwendet wird.

Zu früh, um die Auswirkungen des DMA in Europa zu bewerten

Auf die Frage nach den finanziellen Auswirkungen der Änderungen, die zur Einhaltung des Digital Markets Act (DMA) in Europa erforderlich sind, sagte Cook, es sei zu früh, um dies zu beurteilen.

Spannende Möglichkeiten in Schwellenländern

Trotz Herausforderungen in China verzeichnete Apple ein Rekordquartal in Indien und ist auch in anderen Schwellenländern optimistisch.

Ein weiteres Rekordquartal für Services

Schließlich verzeichnete das Unternehmen erneut ein Rekordquartal für Services mit einer Steigerung von 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Die installierte Nutzerbasis von Apple-Geräten nimmt weiter zu, was die Nachfrage nach iCloud-Speicherplatz, Apple Music und anderen Diensten erhöht.

Die Vereinbarung mit Google als Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten bleibt ebenfalls profitabel, wobei Google rund 15 % der Gesamtgewinne des iPhone-Herstellers ausmacht.