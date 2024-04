Apple: Diese Geräte sollen den neuen M4 AI-Chip bekommen

Zuletzt aktualisiert am 14. April 2024 von Michael Becker

Apple plant eine umfassende Aktualisierung seiner Mac-Produktlinie, die Ende 2024 beginnen und bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit der Einführung des Mac Pro abgeschlossen sein soll. Diese Umstellung umfasst den gesamten Mac-Bereich, beginnend mit dem MacBook Pro und endend mit dem leistungsstarken Mac Pro.

Der erste Schritt in dieser umfassenden Aktualisierung wird das MacBook Pro und der iMac sein. Gegen Ende 2024 soll ein neues 14-Zoll MacBook Pro sowie der 24-Zoll iMac auf den neuesten M4-Prozessor umgestellt werden. Diese frühe Aktualisierung kennzeichnet den Beginn einer signifikanten Überarbeitung der gesamten Mac-Reihe.

NEW: Apple nears production of first M4 chips with AI upgrades and plans to bring the new chips to all of its Macs, including new MacBook Pros and Airs, Mac Pro, Mac Studio, Mac mini and iMac across the end of this year and 2025. https://t.co/ZeTbosqf93

— Mark Gurman (@markgurman) April 11, 2024