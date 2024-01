Samsung öffnet Galaxy Experience Spaces weltweit

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2024 von Marina Meier

Samsung Electronics überrascht uns erneut mit der Ankündigung von Galaxy Experience Spaces, die weltweit eröffnet werden, um die neuesten Fortschritte der Galaxy AI zu präsentieren. Nach dem aufsehenerregenden Galaxy Unpacked Event können Technikbegeisterte in Städten wie Bangkok, Barcelona, Berlin, Dubai, London, New York, Paris und Seoul in die Zukunft der Technologie eintauchen.

Galaxy AI: Mehr als nur Technik

Stephanie Choi, die Leiterin des Marketingbereichs Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics, betont: “Samsung Galaxy eröffnet Menschen neue Erfahrungen und ermöglicht neue Wege, das zu tun, was sie lieben. Mit Galaxy AI geben wir den mobilen Geräten eine neue Bedeutung.” Die Galaxy Experience Spaces bieten den Fans eine einzigartige Gelegenheit, die innovativen Funktionen selbst zu erleben und zu verstehen, wie Galaxy AI den Alltag bereichern kann.

Eintauchen in eine Welt der Möglichkeiten

Die Experience Spaces versetzen die Besucher bei ihrem Betreten in eine Welt voller Möglichkeiten, die von Galaxy AI angetrieben wird. Die Erlebnisse, die sie hier machen, werden schon bald auf den neuesten Galaxy-Geräten verfügbar sein. Von interaktiven Bereichen bis hin zu immersiven Erlebnissen zeigt Galaxy AI, wie es alltägliche Aktivitäten wie das Entdecken neuer Orte, das Erfassen und Teilen von Inhalten und sogar die Überwindung von Sprachbarrieren auf ein neues Level hebt.

Regionale Highlights und besondere Belohnungen

Jede Region bietet dabei ihre eigenen Highlights. Von beliebten Funktionen wie Nightography bis zu fortschrittlichem Gaming gibt es viel zu entdecken. Während die Besucher die Funktionen erkunden, sammeln sie Stempel, die gegen exklusive Giveaways eingetauscht werden können. Zudem haben sie die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen und besondere Preise zu gewinnen.

Termine und Orte der Galaxy Experience Spaces:

Bangkok: 18. Januar bis 11. Februar im Central Ladprao

18. Januar bis 11. Februar im Central Ladprao Barcelona: 15. bis 29. Februar auf dem Plaza Catalunya

15. bis 29. Februar auf dem Plaza Catalunya Berlin: 17. Januar bis 14. Februar in der Mall of Berlin

17. Januar bis 14. Februar in der Mall of Berlin Dubai: 18. Januar bis 14. Februar im Dubai Mall

18. Januar bis 14. Februar im Dubai Mall London: 17. Januar bis 14. Februar in Westfield White City

17. Januar bis 14. Februar in Westfield White City New York: 17. Januar bis 16. Februar auf der 50 W. 34 St.

17. Januar bis 16. Februar auf der 50 W. 34 St. Paris: 17. Januar bis 14. Februar in Westfield La Defense

17. Januar bis 14. Februar in Westfield La Defense Seoul: 18. bis 12. Februar in Times Square / Shinsegae Central City

Die Galaxy Experience Spaces versprechen eine spannende Reise in die Welt der Galaxy AI, wo Besucher selbst erleben können, wie Galaxy AI ihre Sicht auf Technologie und den Alltag verändert.