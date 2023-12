Samsung Galaxy A15, A15 5G und Galaxy A25 5G: Neue Modelle im Überblick

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2023 von Marina Meier

Samsung hat vorzeitig seine neuesten Galaxy A-Geräte vorgestellt: das Galaxy A15 Duo und das Galaxy A25 5G. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Features und Preise.

Display und Design: Brillante Farben und Key Island Design

Alle drei Modelle teilen ein 6,5-Zoll Super-AMOLED-Display mit FHD+ Auflösung und Infinity-U Notch. Die A15-Modelle bieten eine Bildwiederholrate von 90 Hz, während das A25-Modell mit 120 Hz und beeindruckenden 1.000 Nits Helligkeit aufwartet. Das neue Key Island Design bringt eine konvexe Form um die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketasten.

Leistungsstarke Kameras für Jedes Modell

Vorne haben alle Modelle eine 13-MP-Frontkamera. Auf der Rückseite bieten die A15-Modelle eine 50-MP-Hauptkamera, eine 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Makrokamera. Das A25-Modell hebt sich mit einer 50-MP-Hauptkamera mit OIS, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 2-MP-Makrokamera ab.

Leistungsstark unter der Haube

Das Galaxy A15 ist mit dem MediaTek Helio G99-Chipsatz, 8 GB RAM und 128/256 GB erweiterbarem Speicher ausgestattet. Die 5G-Version, A15 5G, setzt auf den Dimensity 6100+ mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das A25 5G bringt den Exynos 1280-Chip mit 6/8 GB RAM und 128 GB erweiterbarem Speicher.

Software und Akku: One UI 6.0 und Ausdauer

Alle Modelle starten mit One UI 6.0 basierend auf Android 14 und bieten einen 5.000 mAh-Akku mit 25W-Ladegeräte-Unterstützung.

Preise und Verfügbarkeit in Vietnam

Die Farboptionen umfassen Gelb, Fantasy Blue, Optimistic Blue und Schwarz. Der Startpreis für das Galaxy A15 4G liegt bei ca. 205 Euro, das Galaxy A15 5G kostet ca. 260 Euro und das Galaxy A25 5G ist ab etwa 271 Euro erhältlich. Der Verkaufsstart in Vietnam ist für den 16. Dezember geplant, und wir können erwarten, dass Samsung alle drei Geräte in den kommenden Wochen auch in anderen europäischen Märkten einführt.