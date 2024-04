Signal aktualisiert: Nicknamen und Notizen für bessere Kontaktorganisation

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2024 von Michael Becker

Signal, die renommierte Messaging-App, die für ihre Betonung auf Datenschutz bekannt ist, hat kürzlich eine neue Funktion eingeführt: Benutzernamen. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Telefonnummern zu verbergen. Nun erweitert Signal sein Angebot um weitere Features, um die Organisation und Verwaltung von Kontakten zu vereinfachen.

Die neueste Funktion, die Signal testet, erlaubt es Benutzern, individuelle Spitznamen und Notizen für ihre Chat-Partner zu speichern, selbst wenn diese nicht als Kontakte im Telefon gespeichert sind. Dies wurde über X (ehemals Twitter) geteilt und zuerst von Android Police berichtet.

Now in beta on Android & Desktop, coming soon to iOS:

Save custom nicknames & notes for anyone you’re chatting with on Signal, even if they aren’t in your phone’s contacts. Useful for adding missing letters in a lazy friend’s profile name or a reminder about where you met. pic.twitter.com/RwILtX3Y2a

— Signal (@signalapp) April 9, 2024