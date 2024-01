Honor präsentiert sein neuestes Smartphone

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2024 von Marina Meier

Honor präsentiert stolz sein neuestes Smartphone, das X50 GT, das nicht nur mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet ist, sondern auch in puncto Leistung in seiner Preisklasse herausragt. In vielerlei Hinsicht ähnlich dem Honor X50 Pro, glänzt das GT-Modell jedoch mit mehr RAM, zusätzlichem Speicher und einem stylischen Rennstreifen auf der Rückseite.

Leistungsstarkes Display und Erweiterte Speicherkapazität

Das X50 GT teilt sich mit dem Pro-Modell ein eindrucksvolles 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 1220p Auflösung und einer erfrischenden Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das Besondere sind die neuen Speichervarianten des X50 GT, die 16 GB RAM mit 256 GB, 512 GB oder sogar 1 TB Speicher kombinieren.

Kameratechnologie für beeindruckende Aufnahmen

Die markante Kamera-Insel auf der Rückseite beherbergt eine Hauptkamera mit einem beeindruckenden 108-MP-Sensor. Eine zusätzliche 2-MP-Tiefenkamera und ein Dual-LED-Blitz komplettieren das Paket. Die Selfie-Kamera auf der Vorderseite überzeugt mit einem 8-MP-Sensor.

Effiziente Kühlung und Langlebiger Akku

Für eine optimale Leistung verfügt das X50 GT über eine Vapor-Chamber und eine großzügige Kühlfläche von bis zu 5.100 Quadratmillimetern. Der Akku mit 5.800 mAh kann zudem mit 35W Schnellladung aufwarten.

Software und Weitere Features

Das Telefon läuft auf Android 13, gepaart mit der stark angepassten Benutzeroberfläche MagicOS 7.2. Zu den weiteren Features gehören ein Fingerabdrucksensor unter dem Display, NFC und eine IP53-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz. Einziger Wermutstropfen: Es fehlt der klassische 3,5-mm-Audioanschluss.

Verfügbarkeit und Preise

Das Honor X50 GT ist bereits in China in den Farben Schwarz oder Silber erhältlich. Die Preise starten bei CNY1.999 ($280/€255) und können, abhängig vom gewählten Speicherplatz, bis zu CNY2.799 ($390/€350) betragen.