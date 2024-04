DALL-E 3: OpenAIs KI-Bildgenerator erhält benutzerfreundliche Updates

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2024 von Luca Koch

OpenAI hat heute bedeutende Upgrades für DALL-E 3 angekündigt, die es Benutzern erleichtern sollen, ihre KI-generierten Bilder zu gestalten und zu verfeinern. Diese Neuerungen umfassen Bildbearbeitungswerkzeuge und voreingestellte Stilvorschläge, die als Inspirationsquelle für die Erstellung von Bildern dienen sollen.

Zu den bedeutendsten Neuerungen gehört die Integration von Bildbearbeitungswerkzeugen direkt in die DALL-E-Schnittstelle innerhalb von ChatGPT, sowohl auf Web- als auch auf Mobilplattformen. Diese Tools ermöglichen es den Nutzern, ihre generierten Bilder direkt im ChatGPT-Interface zu bearbeiten und zu verfeinern, was eine nahtlosere und intuitivere Benutzererfahrung schafft.

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB

— OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024