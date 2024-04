X arbeitet an Kategorie für “NSFW” Content

Zuletzt aktualisiert am 1. April 2024 von Luca Koch

In einer jüngsten Entwicklung hat X, eine Plattform bekannt für ihre Community-orientierten Funktionen, eine wichtige Änderung in ihrer Nutzerverwaltung angekündigt. Administratoren der sogenannten “Communities”, vergleichbar mit Subreddits, erhalten demnächst die Möglichkeit, ihre Gruppen explizit als Inhalte für Erwachsene zu kennzeichnen. Diese Neuerung wurde von Dong Wook Chung, einem Ingenieur bei X, in einem Beitrag auf der Plattform bestätigt.

To be clear, this setting is about making Communities safer for everyone by automatically filtering out NSFW content. Only users who have specified their age will be able to search Communities with NSFW content. — Dongwook (@DongWookChung2) March 28, 2024

Automatische Filter für ein sichereres Umfeld

Chung erläuterte, dass NSFW-Inhalte – eine Abkürzung für “Not Safe For Work”, also nicht jugendfreie Inhalte – bald automatisch im Community-Feature der App gefiltert werden. “Admins können jetzt in den Einstellungen ‘Adult content’ festlegen, um die automatische Filterung des Inhalts zu vermeiden”, so Chung. Diese Option soll den Administratoren mehr Kontrolle über die Inhalte ihrer Communities geben und gleichzeitig ein sichereres Umfeld für alle Nutzer schaffen.

Vorsichtige Schritte in einem sensiblen Bereich

Die Einführung von Einstellungen für erwachsenensensitive Inhalte bei X folgt auf frühere Berichte, die darauf hindeuteten, dass das Unternehmen Pläne in dieser Richtung verfolgt. Obwohl X es Benutzern erlaubt, Nacktheit und andere grafische Inhalte zu teilen, waren solche Inhalte bisher in bestimmten Teilen der App, wie Profilfotos und Titelbilder für Communities, nicht gestattet.

Die Funktion “Communities” existiert bereits seit einiger Zeit auf X und wurde vor der Übernahme durch Elon Musk ins Leben gerufen. Ursprünglich zielte die Plattform darauf ab, “einen intimeren Raum für Konversationen” zu bieten. Die Einführung von NSFW-Features für Communities markiert einen neuen Schritt in der Evolution der Plattform, die sich damit von vielen ihrer sozialen Medien-Pendants abhebt.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die aktuelle Führung von X mit den Bedenken umgeht, die in der Vergangenheit bezüglich des Umgangs mit illegalen Inhalten geäußert wurden. Laut Chung ist die neue Filtereinstellung ein Schritt, um “Communities sicherer für jeden zu machen, indem automatisch” erwachsenensensitive Inhalte gefiltert werden. Nur Nutzer, die ihr Alter angegeben haben, können nach NSFW-Communities suchen, was einen weiteren Schritt in Richtung verantwortungsvoller Content-Steuerung darstellt.