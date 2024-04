Neue Leaks zum Sony Xperia 1 VI – diese Änderungen könnten kommen

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2024 von Luca Koch

Sony plant laut Insider Informationen die Einführung des neuen Xperia 1 VI im zweiten Quartal 2024, welches eine signifikante Änderung im Design seiner Flaggschiff-Smartphones darstellt. Mit Abmessungen von 161,9 x 74,5 x 8,4 mm präsentiert sich das Xperia 1 VI dicker, kürzer und breiter als sein Vorgänger, das Xperia 1 V. Diese Änderung ist Teil eines Trends, der eine Abkehr von dem bisherigen 21:9-Format markiert, welches besonders filmfreundlich ist, hin zu einem 19,5:9-Verhältnis, das mittlerweile bei führenden Herstellern wie Samsung und Apple üblich ist.

So #FutureSquad… Since many of you wanted me to leak it, here finally comes your very first look at the #Sony #Xperia1VI (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!😏

On behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/WXui25dacQ pic.twitter.com/u1nT0Q8FR6

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 11, 2024