Microsoft überholt Apple: Die neue Nummer Eins in der Tech-Welt

Im ständigen Wettbewerb der Tech-Giganten hat Microsoft kürzlich Apple überholt und ist jetzt das wertvollste Technologieunternehmen der Welt. Wie kam es dazu und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz dabei?

Der Wechsel an der Spitze

Laut Reuters hat Microsoft nun Apple als das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert abgelöst. Dies geschah, als Bedenken über die Nachfrage nach iPhones die Apple-Aktien beeinflussten und Microsoft erstmals seit 2021 an die Spitze katapultierten.

Die Zahlen sprechen

Während Apple nur einen minimalen Anstieg von 0,2% verzeichnete, legte Microsoft um 1% zu. Das führte zu einer Rekordmarktkapitalisierung von 2,887 Billionen Dollar für Microsoft, im Vergleich zu Apples 2,875 Billionen Dollar.

Hintergrund: iPhone-Nachfrage und Huawei-Effekt

Apple sieht sich mit einem Nachfragerückgang konfrontiert, besonders beim iPhone, einer Hauptquelle ihres Einkommens. Die Nachfrage in China, einem Schlüsselmarkt für Apple, ist gesunken. Gleichzeitig erodiert Huaweis Wiedererstarken den Marktanteil von Apple in der Region.

Microsofts Aufstieg durch künstliche Intelligenz

Microsoft hat in diesem Wettrennen um den Spitzenplatz eine entscheidende Rolle gespielt. Ihr Fokus auf generative künstliche Intelligenz, einschließlich der Zusammenarbeit mit OpenAI (dem Entwickler von ChatGPT), trieb Microsofts Erfolg an. Die Integration dieser Technologien in ihre Produktivitätssoftware stärkte zudem ihr Cloud-Computing-Geschäft.

Apples Herausforderungen trotz neuer Produkte

Trotz des bevorstehenden Launchs des Apple Vision Pro Mixed-Reality-Headsets sehen Analysten voraus, dass dessen Einfluss auf die Gewinne pro Aktie 2024 eher begrenzt sein wird. Dies kommt vor dem Hintergrund, dass Apple in einem kürzlich veröffentlichten Bericht darauf hinwies, dass die Feiertagsverkäufe ihre Erwartungen möglicherweise nicht erfüllen werden.

Ein ständiger Wettbewerb

Dies ist nicht das erste Mal, dass Microsoft Apple im Wert überholt. Bereits 2021 geschah dies aufgrund von Lieferkettenproblemen während der Pandemie. Der ständige Wettbewerb zwischen Microsoft und Apple bleibt im Fluss und derzeit hat Microsoft die Nase vorn.