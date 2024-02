Mark Zuckerberg kritisiert Apples neue App-Store-Richtlinien

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2024 von Michael Becker

In dieser Woche sorgt nicht nur die Veröffentlichung des neuen AR/VR-Headsets von Apple, des Apple Vision Pro, für Schlagzeilen, sondern das Unternehmen sieht sich auch mit scharfer Kritik einiger der größten Technologieunternehmen konfrontiert. Mark Zuckerberg von Meta hat sich nun als neuester CEO eines großen Technologieunternehmens gegen die neuen App Store-Richtlinien von Apple ausgesprochen. Er reiht sich damit in die Liste der Führungskräfte von Spotify, Xbox, Epic Games und vielen anderen App-Entwicklern ein, die Apple in der vergangenen Woche für diese Schritte kritisiert haben.

Kritik an neuen App Store-Richtlinien

Die Einführung eines neuen EU-Gesetzes, des Digital Markets Act (DMA), steht bevor. Laut diesem Mandat dürfen Unternehmen wie Apple alternative Marktplätze nicht daran hindern, Apps auf ihren Verbrauchergeräten zu verbreiten. Für Apple bedeutet dies, dass Nutzer ungenehmigte Apps über diese App Store-Alternativen herunterladen dürfen. Dies hätte für viele Entwickler eine enorme neue Chance sein können. So kündigte Epic Games kurz nach der Ankündigung dieser Regeln durch Apple an, dass Fortnite aufgrund des DMA in der EU auf das iPhone zurückkehren wird. Apple hatte Fortnite zuvor im Jahr 2020 aus seinem App Store entfernt, nachdem Epic Games eine Umgehung für Nutzer implementiert hatte, um die In-Game-Währung von Fortnite zu kaufen, ohne den üblichen Anteil an In-App-Kaufeinnahmen an Apple zu zahlen.

Apples neues System für Entwickler

Jedoch hat Apple ein neues System für Entwickler eingeführt, die von diesen DMA-Änderungen profitieren möchten, das sie für jeden App-Download über eine Million Installationen pro Jahr zur Kasse bittet. Darüber hinaus machen weitere neue Richtlinien es Entwicklern schwer, die alternativen Marktplätze zu nutzen. Beispielsweise erfordert Apple für den Start eines alternativen Marktplatzes ein Akkreditiv von einer A-bewerteten Finanzinstitution über 1.000.000 Euro, um ausreichende finanzielle Mittel zur Unterstützung Ihrer Entwickler und Nutzer zu garantieren

Zuckerbergs Kritik an Apple

Mark Zuckerberg erkannte dies in einem Gespräch über die Einnahmen von Meta im vierten Quartal 2023 an und äußerte sich deutlich zu seiner Meinung über Apples neue DMA-basierte Richtlinien. Er betonte, dass die Umsetzung durch Apple so beschwerlich und im Widerspruch zur Absicht der EU-Regulierung stehe, dass es für niemanden, einschließlich Meta, wirklich ernsthaft in Betracht kommen würde, was dort umgesetzt wird.

Auswirkungen auf Meta und andere Entwickler

Facebook Messenger, Instagram, Threads und WhatsApp sind derzeit alle im offiziellen App Store von Apple verfügbar. Einige Apps von Meta, wie Facebook und Instagram, bieten In-App-Käufe an, was bedeutet, dass Apple einen Anteil von bis zu 30 Prozent an diesen Transaktionen erhält. Im Gegensatz zu Fortnite, das den Anteil von Apple umgehen wollte, um den Rabatt an seine Nutzer weiterzugeben, berechnet Meta den Nutzern einfach mehr für den Kauf von Produkten wie Meta Verified über die App, um den Anteil von Apple zu decken.