YouTube Shorts erweitert seine Musik-Remix-Funktionen

Zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2024 von Luca Koch

YouTube Shorts hat sich als ernstzunehmender Konkurrent von TikTok etabliert und bietet nun neue Musik-Remix-Optionen an. Diese Funktionen ermöglichen es Nutzern, aus vollständigen Musikvideos eigene kreative Kurzvideos zu erstellen.

Neue Wege für Kreative: Musik-Remix auf YouTube Shorts

In einem aktuellen Blogpost stellte YouTube vier Remix-Werkzeuge vor: Collab, Sound, Green Screen und Cut. Nutzer können damit neben Musikvideos tanzen, die Audio-Spur für Lip-Syncs nutzen, Musikvideos als Hintergrund für Reaktionen einsetzen oder kurze Clips in ihre Videos integrieren.

Einschränkungen und Möglichkeiten

Allerdings sind nicht alle Musikvideos für Remixe verfügbar, da Künstler oder Labels Einschränkungen verhängen können. Dies begrenzt die Auswahl verfügbarer Tracks für Remixe.

Strategischer Schachzug in Zeiten musikalischer Konflikte

Die Einführung dieser Funktionen fällt in eine Zeit, in der TikTok durch einen Konflikt mit Universal Music viele beliebte Tracks verlor, was YouTube eine Chance bietet, die durch Musik getriebene Kreativität auf seine Plattform zu ziehen. YouTube stärkt damit seine Position im Markt der Kurzvideo-Plattformen und bietet Nutzern innovative Tools für ihre Inhalte.