Samsung Galaxy S25 Ultra: Das Kamera-Setup bleibt erhalten

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2024 von Lars Weidmann

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde behauptet, dass das Samsung Galaxy S25 Ultra seine 3x-Telekamera aufgeben und stattdessen auf den 200MP-Hauptsensor für Kurzstrecken-Zoom setzen würde. Nun hat der zuverlässige Tippgeber Ice Universe klargestellt, dass das nächste Ultra-Modell definitiv weiterhin mit vier Kameras ausgestattet sein wird.

Ice Universe betont, dass das 3x-Modul nicht entfernt wird und sogar ein Upgrade sehr wahrscheinlich ist. Die 10MP 3x-Kamera ist seit ihrer Einführung mit dem Galaxy S21 Ultra weitgehend unverändert geblieben, abgesehen von einigen Variationen in der Sensorgröße und der genauen Brennweite (67 oder 70 mm).

What is certain is that the Samsung Galaxy S25 Ultra still has four cameras.

Samsung won’t take the liberty of removing the 3x lens, but an upgrade is very possible.

I’ll have to wait for more specific and accurate news. ​​​

I will bring you absolutely accurate camera…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 14, 2024