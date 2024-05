Galaxy S24 FE: Markteinführung steht kurz bevor

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2024 von Lars Weidmann

Die ersten Gerüchte über das noch nicht angekündigte Galaxy S24 FE stammen aus dem Februar, aber Samsung scheint sich Zeit zu lassen, um das Telefon offiziell vorzustellen. Laut früheren Berichten soll das Galaxy S24 FE ähnliche Premium-Funktionen wie die gesamte Galaxy S24-Reihe bieten, allerdings wird es aufgrund des niedrigeren Preises im Vergleich zu den aktuellen Flaggschiffen von Samsung auch einige Abstriche geben.

Unklarheiten über den Veröffentlichungstermin

Die größte Frage, die sich stellt, ist, wann genau Samsung das Galaxy S24 FE auf den Markt bringen wird. Während wir diese Frage derzeit noch nicht beantworten können, gibt es Hinweise darauf, dass die Ankündigung bald erfolgen könnte. Kürzlich wurde der erste One UI-Testbuild für das Galaxy S24 FE entdeckt, was auf einen bevorstehenden Launch hinweist.

BREAKING ‼️ Galaxy S24 FE: FIRST One UI test build spotted on the server today 👀 Build Version: S721BXXU0AXE3/S721BOXM0AXE3/S721BXXU0AXE3 Model number SM-S721B is confirmed for Europe region 🇪🇺 Repost 🫠 #GalaxyS #GalaxyS24FE#GalaxyS24 #OneUI#OneUI6 #Samsung pic.twitter.com/buCgu1kZmO — Tarun Vats (@tarunvats33) May 15, 2024

Das Modell mit der Nummer SM-S721B, das in der Datenbank aufgetaucht ist, ist die europäische Version des Galaxy S24 FE. Abgesehen davon enthüllt der Eintrag jedoch keine weiteren interessanten Details.

Technische Spezifikationen und Varianten

Das Galaxy S24 FE wird als abgespeckte Version der Galaxy S24-Flaggschiffreihe angesehen. Berichte über die technischen Daten des Telefons sind widersprüchlich. Einige Quellen behaupten, das Telefon werde mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor ausgestattet sein, während andere vermuten, dass das Galaxy S24 FE möglicherweise den älteren Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz verwenden wird.

Ein gemeinsamer Nenner in allen Berichten ist die Tatsache, dass Samsung plant, sowohl Snapdragon- als auch Exynos-Versionen des Galaxy S24 FE auf den Markt zu bringen. Historisch gesehen werden die Exynos-Modelle in Europa (möglicherweise auch in anderen Regionen) eingeführt.