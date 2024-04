Sehen, wer anruft: Google arbeitet an neuem “Lookup” Feature

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2024 von Luca Koch

Google abreitet an einer neuen Funktion, die es Benutzern ermöglicht, die Nummer eines kürzlich eingegangenen Anrufs mit nur einem Klick zu durchsuchen. Das in der Beta befindliche Feature zeigt mittels eines Knopfdrucks Informationen über die Nummer, die gerade angerufen hat. Zuerst herausgefunden hat dies der X-User AssembleDebug, ein Blogger im Bereich Google Apps.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen

— AssembleDebug (@AssembleDebug) April 5, 2024