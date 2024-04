Google plant KI-Zusammenfassungen für Gmail auf Android

Zuletzt aktualisiert am 8. April 2024 von Marina Meier

In unserer Online- und mobilen Welt wird künstliche Intelligenz immer wichtiger, und das geht ziemlich schnell. Eine nützliche Funktion, die von KI unterstützt wird, ist die Zusammenfassung von Informationen. Damit können Nutzer schnelle Zusammenfassungen von Artikeln, Dokumenten und sogar Telefonanrufen erhalten. Jetzt plant Google anscheinend, diese Funktion auch für E-Mails in der Gmail-App einzuführen.

Was ist geplant?

Laut PiunikaWeb könnte Gmail auf Android bald ein Update erhalten, das mithilfe von KI wichtige Informationen aus langen E-Mails extrahiert. Damit entfällt das lästige Durchsuchen nach den relevanten Details. In der neuesten Version der Gmail-App wurde ein neuer Button entdeckt, der “Diese E-Mail zusammenfassen” heißt.

Bisher nur im Web verfügbar

Bisher bietet Google diese Funktion nur für Nutzer der Gemini for Workspace-Suite an, jedoch ausschließlich in der Webversion von Gmail. Daher ist es keine große Überraschung, dass sie nun auch für die Android-App geplant ist. Besonders praktisch könnte diese neue Funktion für lange oder informationsreiche E-Mails auf Smartphones sein.

Für alle Nutzer?

Der neue Button scheint für alle Nutzer der Gmail-App gedacht zu sein, nicht nur für diejenigen, die die Workspace-Suite verwenden. Bisher löst das Antippen des Buttons jedoch keine Aktion aus, da sich die Funktion noch in der Testphase befindet.

Wie könnte es funktionieren?

Vermutlich wird nach dem Antippen des Buttons eine kleine Popup-Zusammenfassung der E-Mail in Stichpunkten am unteren Bildschirmrand angezeigt. Ähnlich wie auf der Webseite, nur dass wir statt des Seitenbereichs dieses praktische Popup erhalten.

Weitere Entwicklungen

Neben der Funktion “Diese E-Mail zusammenfassen” wurde auch ein Eintrag für Gemini im Menü der Gmail-App entdeckt. Derzeit führt dieser Eintrag jedoch noch zu einer leeren Seite mit dem Gemini-Logo und einigen Texten. Es wird spekuliert, dass in Zukunft auch Antwortvorschläge von Gemini in Gmail auf Android integriert werden könnten.