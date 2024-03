Neues Update für die Google-Kontakte-App

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2024 von Michael Becker

Google hat kürzlich ein Update für seine Kontakte-App veröffentlicht, das mehrere Verbesserungen und Fehlerbehebungen enthält. Eine der bemerkenswertesten Änderungen ist die neue Art und Weise, wie Telefonnummern aus Drittanbieter-Apps wie Telegram und WhatsApp dargestellt werden.

Vereinfachung der Telefonnummern-Darstellung

In früheren Versionen zeigte die Google-Kontakte-App Telefonnummern aus diesen externen Apps in mehreren Zeilen an, was zu Unübersichtlichkeiten führte. Mit der Version 4.26 hat Google diese Darstellung optimiert. Nutzer sehen jetzt eine separate Sektion mit dem Titel „Verbundene Apps“, unter der die Namen der jeweiligen Apps und eine aufklappbare Ansicht für die zugehörigen Telefonnummern angezeigt werden. Diese Neuerung hilft dabei, den Bildschirmplatz effizienter zu nutzen und verbessert die Übersichtlichkeit, indem sie Nummern verbirgt, bis der Nutzer entscheidet, sie anzuzeigen.

Serverseitige Aktualisierung

Interessanterweise hängt die Verfügbarkeit dieser neuen Funktion nicht nur von der Aktualisierung der App selbst ab, sondern auch von serverseitigen Umstellungen, die Google schrittweise vornimmt. Das bedeutet, dass einige Nutzer möglicherweise warten müssen, bis sie die Neuerungen sehen, selbst wenn sie die neueste Version der App installiert haben.

Geduld ist gefragt

Google empfiehlt den Nutzern, Geduld zu haben, falls die Änderungen noch nicht in ihrer App sichtbar sind. Dies unterstreicht den schrittweisen Ansatz des Unternehmens bei der Einführung neuer Funktionen, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Die jüngsten Aktualisierungen der Google-Kontakte-App zielen darauf ab, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Darstellung von Informationen effizienter zu gestalten. Die neue Funktion zur besseren Handhabung von Telefonnummern aus verbundenen Apps wie WhatsApp und Telegram ist ein willkommener Schritt in Richtung einer übersichtlicheren und benutzerfreundlicheren Schnittstelle.