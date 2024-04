Neuartiger Mobilfunkvertragsservice von Vodafone und Apple auf dem iPad

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2024 von Michael Becker

Vodafone und Apple führen eine innovative Methode ein, mit der Tablet-Nutzer einen neuen Mobilfunkvertrag direkt auf einem iPad abschließen können. Diese Technologie, bekannt als ‘On-Device-Activation’ (ODA), ermöglicht es, ohne den Umweg über einen Browser oder Onlineshop, direkt im Betriebssystem eines iPads einen Mobilfunktvertrag zu buchen.

Vodafone als Pionier im digitalen Buchungsweg

Vodafone positioniert sich als weltweit erster Mobilfunknetzbetreiber, der diesen digitalen Buchungsweg anbietet. Früher war es nur möglich, auf dem iPad Verträge mit einzelnen MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) abzuschließen, doch nun erweitert Vodafone die Möglichkeiten und Zugänglichkeit für seine Kunden.

Der Prozess: Schnell und benutzerfreundlich

Der Buchungsprozess ist in die Einstellungen des iPads integriert. Nutzer können einfach ‘Mobilfunktarife’ auswählen und dort einen neuen Vertrag hinzufügen. Die Auswahl verschiedener Smart Tech Tarife ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers. Nach der Tarifauswahl wird ein eSIM-Profil heruntergeladen und aktiviert, was den Nutzern den direkten Zugang zum Vodafone-Mobilfunknetz ermöglicht.

Die Vorteile des neuen Services

Dieser Service bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Nutzer können spontan und von überall aus einen Mobilfunkvertrag abschließen, was besonders praktisch für jene ist, die schnell und unkompliziert ins Netz wollen. Der Prozess ist nutzerfreundlich und erfordert nur eine kurze Internetverbindung zur Aktivierung der eSIM. Vodafone betont, dass der Prozess besonders komfortabel ist und Nutzer ohne lange Wartezeit ins Mobilfunknetz gelangen.

Technische Voraussetzungen

Um diesen Service zu nutzen, wird ein Apple iPad benötigt, das auf iPad OS-Version 17.4 oder höher läuft und die Verwendung einer eSIM unterstützt. Diese Integration stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nahtlosen digitalen Kundeninteraktion dar und zeigt, wie Unternehmen durch Kooperationen innovative Lösungen schaffen können.