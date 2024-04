Google testet neue Funktion zur Tab-Organisation in Chrome für Android

Zuletzt aktualisiert am 3. April 2024 von Luca Koch

Google arbeitet an einer Lösung zur Verbesserung der Tab-Verwaltung in Chrome für Android. Derzeit in der Canary-Version getestet, ermöglicht die neue Funktion Benutzern, Farben und Namen für Tab-Gruppen festzulegen, was die Übersichtlichkeit erhöht. Die Information über diese Entwicklung wurde von Chrome-Feature-Experte @Leopeva64 auf X geteilt.

Google has added a new dialog that appears when creating a tab group in Chrome for Android (Canary), in this dialog you can change the name and color of the group:https://t.co/sPt4vW4PDj pic.twitter.com/sMQKuwcGUd

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 30, 2024