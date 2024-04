Bixby wird schlauer: Neue Funktionen für das Galaxy

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2024 von Marina Meier

Samsung gibt Gas, um Bixby, seinen Sprachassistenten, aufzumotzen. Nach einem kürzlichen Statement eines Samsung-Managers wird Bixby mit fortschrittlicher KI-Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass der treue Begleiter auf deinem Galaxy Smartphone bald viel klüger sein wird.

Was ändert sich mit dem Update?

Bisher hinkte Bixby seinen Konkurrenten wie Google Assistant oder Siri hinterher. Doch das soll sich ändern. Mit dem Update wird Bixby in der Lage sein, komplizierte Befehle zu verstehen und auf natürlichere Weise mit dir zu interagieren.

Was kann Bixby jetzt?

Samsung gibt ein paar Beispiele, wie Bixby uns in Zukunft unterstützen wird. Wenn du zum Beispiel sagst: “Schalte die Klimaanlage in den Wind Free-Modus und sag mir, wie das Wetter ist”, wird Bixby genau das tun. Es schaltet die Klimaanlage ein, ändert den Modus und informiert dich über das Wetter an deinem Standort.

Bixby wird aufmerksamer

Außerdem soll Bixby besser verstehen, was du brauchst. Sagst du zum Beispiel: “Das Wohnzimmer fühlt sich feucht an”, wird Bixby den Luftbefeuchter entsprechend einstellen. Oder wenn du fragst: “Was soll ich mit den ganzen Kartoffeln machen?”, wird Bixby dir Kartoffelrezepte vorschlagen.

Wann kommt das Update?

Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Vielleicht erfahren wir mehr beim nächsten Galaxy-Unpacked-Event im Sommer. Bleibt gespannt auf die Neuerungen, die uns mit Bixbys Upgrade erwarten!