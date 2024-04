Falcon 9 stellt Rekord auf: 20. Booster-Landung auf “A Shortfall of Gravitas”

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2024 von Michael Becker

In einem bemerkenswerten Meilenstein für die Raumfahrttechnologie hat die Falcon 9-Rakete von SpaceX erfolgreich ihre 20. Landung auf dem autonom operierenden Droneship “A Shortfall of Gravitas” absolviert. Dieses Ereignis markiert nicht nur den 20. Start und die 20. Landung desselben Boosters, sondern unterstreicht auch die Fortschritte von SpaceX in der Wiederverwendbarkeit von Raketen, einem Kernstück der Vision des Unternehmens, die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch zu senken.

Die Falcon 9-Rakete startete von Cape Canaveral, Florida, und kehrte nach dem Aussetzen ihrer Nutzlast im Orbit erfolgreich zur Erde zurück, um auf dem Droneship im Atlantischen Ozean zu landen. Dieser Flug ist besonders bemerkenswert, da es sich um die 20. Wiederverwendung des gleichen Boosters handelt, ein Beweis für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der von SpaceX entwickelten Technologien.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP

— SpaceX (@SpaceX) April 13, 2024