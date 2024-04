Zahlende Nutzer können sich freuen: OpenAI führt GPT-4 Turbo ein

Zuletzt aktualisiert am 13. April 2024 von Michael Becker

OpenAI hat die neueste Erweiterung seiner KI-Modelle, GPT-4 Turbo, exklusiv für zahlende Nutzer von ChatGPT vorgestellt. Diese Aktualisierung verspricht signifikante Verbesserungen in den Bereichen Schreiben, Mathematik, logisches Denken und Programmierung.

GPT-4 Turbo repräsentiert einen bedeutenden Fortschritt gegenüber seinen Vorgängern und zielt darauf ab, die Interaktionen mit KI effizienter und effektiver zu gestalten. Durch die Verbesserungen im Schreiben können Nutzer klarere, kohärentere und ansprechendere Texte erwarten. Diese Optimierungen sind besonders wichtig für Anwendungen in den Bereichen Content-Erstellung, Bildung und professionelle Kommunikation.

Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We’ve improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding.

