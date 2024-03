Apple: iPadOS 17.4.1 Update behebt QR-Code-Scanprobleme

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2024 von Michael Becker

In der jüngsten Entwicklungsreihe von iPad-Betriebssystemen hat Apple mit der Veröffentlichung von iPadOS 17.4.1 eine wichtige Korrektur implementiert. Dieses Update adressiert spezifisch ein Problem, das bei einer Reihe von iPad-Modellen aufgetreten ist, nachdem diese auf iPadOS 17.4 aktualisiert wurden. Das Kernproblem bestand darin, dass die betroffenen Geräte nicht mehr in der Lage waren, QR-Codes zu scannen – eine Funktionalität, die sowohl im Alltag als auch in professionellen Kontexten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Betroffene Geräte: Ein Blick auf die betroffenen Modelle

Die Problematik des QR-Code-Scannens betraf spezifische iPad-Modelle, darunter das iPad der 7. und 6. Generation, das iPad Pro 12.9 Zoll der 2. Generation sowie das iPad Pro 10.5 Zoll. Diese Modelle verloren die Fähigkeit, QR-Codes zu erkennen, was sowohl die Verwendung der nativen Kamera-App als auch Drittanbieter-Anwendungen einschränkte.

Schritt-für-Schritt-Lösung: Installation von iPadOS 17.4.1

Die Lösung für dieses Problem ist die Installation des iPadOS 17.4.1 Updates. Nutzer können ihr Gerät aktualisieren, indem sie die Einstellungen öffnen, zum Abschnitt ‘Allgemein’ navigieren und ‘Softwareupdate’ auswählen. Das System führt die Benutzer durch den Prozess, um sicherzustellen, dass ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist und die QR-Code-Scanfunktionalität wiederhergestellt wird.

Alternative Lösungsansätze: Nutzung der Code-Scanner-Funktion

Vor der Bereitstellung von iPadOS 17.4.1 empfahl Apple als vorübergehende Lösung die Verwendung der Code-Scanner-Funktion im Kontrollzentrum. Diese Methode bleibt eine nützliche Alternative für das Scannen von QR-Codes, selbst nach der Aktualisierung.

Zukünftige Entwicklungen: Was steht als Nächstes an?

Mit Blick auf die Zukunft plant Apple, die ersten Beta-Versionen von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 bald zu veröffentlichen. Diese Updates werden voraussichtlich weitere Verbesserungen und neue Funktionen einführen, um die Benutzererfahrung weiter zu optimieren.