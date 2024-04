Apple entfernt umstrittenen Gaming-Emulator aus dem App-Store

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2024 von Michael Becker

Das vergangene Wochenende war ereignisreich für Nutzer des Apple App Stores, als der Game Boy-Emulator iGBA nahezu über Nacht an die Spitze der Download-Charts schnellte. Die App, die als Klon des etablierten Emulators GBA4iOS gilt, wurde schnell zum Zentrum einer hitzigen Debatte. Riley Testut, der Entwickler hinter GBA4iOS, kritisierte die Zulassung des Klons durch Apple und betonte, dass er niemals jemandem erlaubt habe, seine Software auf diese Weise zu verwenden. Die Tatsache, dass iGBA mit Werbung und Tracking-Tools überladen war, verschärfte die Kritik weiter.

Kritik und Reaktionen auf sozialen Medien

Auf Plattformen wie Threads und Twitter machten Nutzer ihrem Unmut Luft über die vielen Werbeeinblendungen und die potenziellen Datenschutzrisiken, die mit iGBA verbunden sind. Viele sahen darin einen klaren Verstoß gegen die Verbraucherinteressen, die Apple normalerweise zu schützen vorgibt.

Rechtliche Bedenken und Urheberrecht

Ein besonders problematischer Aspekt von iGBA war die Integration eines Features, das es Nutzern erlaubte, ROMs herunterzuladen. ROMs sind digitale Kopien von Videospielen, die oft ohne entsprechende Lizenzierung angeboten werden. Dies stellt eine klare Urheberrechtsverletzung dar, besonders bei Spielen von Entwicklern wie Nintendo, die ihre Urheberrechte streng durchsetzen. Auf seiner Website warnt Nintendo eindringlich vor den rechtlichen Konsequenzen des Herunterladens solcher Kopien.

Apples Richtlinien und Emulatoren

Die Entfernung von iGBA aus dem App Store folgte kurz nach einer Aktualisierung der Apple-Richtlinien, die nun explizit „Emulatoren für Retro-Spielkonsolen“ zulassen. Diese Neuerung führte zu Diskussionen über die Grenzen dessen, was Apple in seinem Store dulden wird. Die schnelle Entfernung von iGBA lässt vermuten, dass die App in irgendeiner Weise gegen diese Richtlinien verstoßen haben könnte, auch wenn Apple bisher keine spezifischen Gründe für die Entfernung der App genannt hat.

Die Rolle von Riley Testut und Delta

Während der iGBA-Skandal weiterhin für Diskussionen sorgt, bleibt Riley Testut ein aktiver Entwickler in der Emulator-Szene. Sein neuestes Projekt, Delta, wird außerhalb des App Stores über Testuts eigenen App-Marktplatz AltStore vertrieben, welcher auch in der EU verfügbar ist. Obwohl Delta viele der gleichen Funktionen wie GBA4iOS bietet, bleibt es abzuwarten, ob Testut plant, Delta irgendwann in den App Store zu bringen.