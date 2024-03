Verkaufsschlager: Nothing Phone (2a)

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2024 von Marina Meier

Der Verkaufsstart des Nothing Phone (2a) übertraf alle Erwartungen, mit beeindruckenden 100.000 verkauften Einheiten bereits am ersten Tag. Carl Pei, CEO von Nothing, teilte mit, dass innerhalb der ersten 60 Minuten schon 60.000 Einheiten verkauft wurden, ein deutliches Zeichen für das hohe Interesse am neuen Modell.

Ein erschwinglicher Nachfolger mit Top-Features

Das Nothing Phone (2a) positioniert sich als günstigere Alternative zum Phone (2), bietet aber viele hochwertige Merkmale seines leistungsstärkeren Pendants. Mit einem 6,7-Zoll-OLED-Display und Dual-50-MP-Kameras auf der Rückseite sowie dem markanten Glyph-Design kann es in vielerlei Hinsicht überzeugen.

Technische Spezifikationen und Preise

Angetrieben wird das Mittelklasse-Smartphone von einem maßgeschneiderten Dimensity 7200 Pro, der bis zu 10% mehr Effizienz verspricht, sich in der Praxis jedoch ähnlich wie der Dimensity 7200 oder Dimensity 7200 Ultra verhält. In Europa wird das Phone (2a) für 329 € angeboten.