Preis und Erscheinungsdatum des Moto Edge 50 Pro geleakt

Motorola plant die Veröffentlichung des Moto Edge 50 Pro in Europa, jedoch zu einem höheren Preis als in Indien.

Preisunterschied und Erscheinungszeitraum

Das Moto Edge 50 Pro, das bereits in Indien erhältlich ist, soll laut Berichten im April in Europa auf den Markt kommen. Allerdings gibt es einen signifikanten Preisunterschied zwischen den beiden Regionen. Während das Telefon in Indien für rund €465 erhältlich ist, wird es in Europa voraussichtlich €700 kosten.

Preisvergleich und Spezifikationen

Der hohe Preisunterschied zwischen den Märkten hat Aufmerksamkeit erregt, da das Telefon in beiden Regionen ähnliche Spezifikationen bietet. Beide Modelle verfügen über 12 GB RAM und 256 GB Speicher, einen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Prozessor und ein 6,7-Zoll-Full-HD+ AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.

Technische Details

Das Moto Edge 50 Pro zeichnet sich durch eine beeindruckende Kameraausstattung aus, darunter eine Triple-Kamera mit 50MP + 10MP + 13MP und eine 50-Megapixel-Selfie-Kamera. Es verfügt außerdem über einen 4.500 mAh Akku, der sowohl kabelgebundenes als auch kabelloses Laden mit bis zu 125W bzw. 50W unterstützt.

Farboptionen und Akkuleistung

In Indien ist das Moto Edge 50 Pro in drei Farben erhältlich: Schwarz, Luxus-Lavendel und Mondlicht-Perle. Es wird erwartet, dass diese Farboptionen auch für den europäischen Markt verfügbar sein werden.

Fazit

Der deutliche Preisunterschied zwischen den Märkten wirft Fragen auf, ob das europäische Modell zusätzliche Funktionen oder Verbesserungen bietet, um den höheren Preis zu rechtfertigen. Kunden werden gespannt darauf warten, ob sich dieser Preisunterschied durch zusätzliche Funktionen oder Verbesserungen rechtfertigen lässt.