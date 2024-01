Microsoft Teams für Android Auto: Einführung im Februar 2024

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2024 von Michael Becker

Microsoft gab bereits im Mai 2023 während der I/O-Konferenz bekannt, dass Teams für Android Auto eingeführt werden soll, nannte jedoch keinen genauen Zeitpunkt. Fast ein Jahr nach dieser Ankündigung bestätigte Microsoft nun, dass Teams im Februar 2024 für Android Auto verfügbar sein wird. Diese Information wurde in der Microsoft 365-Roadmap veröffentlicht, allerdings ohne weitere Details.

Funktionen von Teams in Android Auto

Teams für Android Auto ermöglicht es Nutzern, Meetings direkt aus dem Kalender heraus zu starten, Kontakte auf der Schnellwahl anzurufen und kürzlich getätigte Anrufe auf dem Android-Telefon einzusehen. Diese Integration wird als eine erhebliche Erweiterung für Android Auto angesehen, besonders da die Plattform aktuell einen starken Zuwachs erlebt.

Erfolg von Android Auto und Android Automotive

Android Auto und Android Automotive erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. In den letzten 12 Monaten haben viele Autohersteller entschieden, Googles Plattformen zu adoptieren. Aktuell ist Android Auto in 200 Millionen Fahrzeugen integriert, darunter Fahrzeuge von Chevrolet, GM, Honda, Renault und Volvo. Diese Hersteller nutzen bereits Googles Android Automotive in ihren Fahrzeugen.

Bedeutung von Microsoft Teams für Android Auto

Die Einführung von Microsoft Teams in Android Auto wird als wichtiger Schritt gesehen, insbesondere angesichts der großen Kundenzahl, die Android Auto bereits nutzt. Warum es jedoch so lange dauerte, bis Microsoft Teams für Android Auto bereitgestellt wurde, bleibt unklar. Möglicherweise sahen Microsoft und Google die I/O 2023 als geeigneten Zeitpunkt für die Ankündigung, obwohl die App zu diesem Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit war.