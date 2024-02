Lenovo Project Crystal: Kommt bald der erste “durchsichtige” Laptop?

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2024 von Luca Koch

Lenovo enthüllt mit Project Crystal eine visionäre Zukunftstechnologie: Ein Laptop mit einem transparenten MicroLED-Display, das aus der Welt der Science-Fiction zu stammen scheint. Dieses Konzeptgerät, entwickelt von Lenovos ThinkPad-Division, zielt darauf ab, die Möglichkeiten transparenter MicroLED-Panels und KI zu erforschen, ohne aktuelle Pläne für eine Markteinführung.

Transparente Technologie mit vielseitigen Anwendungen

Project Crystal soll insbesondere in professionellen Settings neue Wege eröffnen. Durch ein transparentes Display könnten Informationen in Bereichen wie Medizin oder Hotellerie effizienter geteilt werden, indem die Anzeige einfach softwareseitig umgekehrt wird. Lenovo sieht auch Potenzial für AR-Anwendungen, indem das Gerät mit seiner Kamera Objekte identifizieren und relevante Informationen direkt im Blickfeld des Nutzers einblenden könnte.

Faszinierendes Design trifft auf herausfordernde Umsetzung

Das Gerät beeindruckt mit seiner technischen Ausstattung und dem Design. Im ausgeschalteten Zustand wirkt das Display wie gewöhnliches Glas, leuchtet jedoch bei Aktivierung mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Nits auf. Trotz des dünnen, mehrschichtigen Panels ist die Auflösung für ein 16-Zoll-Display nicht sehr hoch. Statt einer herkömmlichen Tastatur verwendet Project Crystal eine berührungsbasierte Tastatur, die allerdings noch mit Genauigkeitsproblemen kämpft, welche künftig durch KI verbessert werden könnten.

Eine faszinierende, aber herausfordernde Vision

Project Crystal steht noch am Anfang seiner Entwicklung. Mit nur zwei Anschlüssen, einem veralteten CPU und einem schwachen Scharnier zeigt das Gerät deutliche Schwächen. Dennoch weist Lenovo mit diesem Konzept den Weg in eine mögliche Zukunft der Laptop-Technologie, die die Grenzen des Vorstellbaren erweitert und zu neuen Überlegungen in Bezug auf Displaytechnologien anregt.