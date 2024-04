Edward Snowden: NSA steht kurz davor, das Internet in die Komplettüberwachung zu treiben

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2024 von Luca Koch

In den Vereinigten Staaten steht laut dem bekannten Whistleblower Edward Snowden ein neues Gesetzesvorhaben kurz vor der Verabschiedung, das eine erhebliche Erweiterung der Überwachungsbefugnisse der National Security Agency (NSA) vorsieht. Diese Entwicklung hat sowohl parteiübergreifenden Widerstand hervorgerufen als auch ernste Bedenken bezüglich der Privatsphäre und Bürgerrechte ausgelöst.

The NSA is just 𝗗𝗔𝗬𝗦 from taking over the internet, and it's not on the front page of any newspaper–because no one has noticed. https://t.co/qp5BimwOjI

— Edward Snowden (@Snowden) April 15, 2024