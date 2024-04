Neue Maßnahmen gegen Spam: X plant Gebühren für neue Nutzer

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2024 von Luca Koch

Der Technik-Milliardär und Besitzer der Mikroblogging-Plattform X, Elon Musk, hat eine neue Strategie zur Bekämpfung der Spam-Problematik auf seiner Plattform angekündigt. Zukünftig sollen neue Nutzer eine Gebühr entrichten, um Funktionen wie das Posten, Antworten, Liken oder das Speichern von Beiträgen nutzen zu können. Musk begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, die Flut von Bots und Spam einzudämmen, die die Plattform belasten.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024