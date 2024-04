Disney Plus verschärft Maßnahmen gegen Passwort-Sharing

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2024 von Luca Koch

In einem kürzlich geführten Interview mit CNBC gab Disney CEO Bob Iger bekannt, dass Disney Plus ab Juni dieses Jahres striktere Maßnahmen gegen das Teilen von Passwörtern einführen wird. Diese Initiative markiert Disneys ersten großen Schritt im Kampf gegen die gemeinsame Nutzung von Konten und wird zunächst in ausgewählten Ländern starten, bevor sie im September auf alle Abonnenten ausgeweitet wird.

Schrittweise Einführung und Netflix als Vorreiter

Bereits am 25. Januar traten für neue Disney Plus-Abonnenten Regeln in Kraft, die das Teilen von Passwörtern unterbinden sollten, und am 14. März wurden diese auch auf bestehende Mitglieder ausgeweitet. Disney folgt damit dem Beispiel von Netflix, das bereits im Jahr 2023 eine Gebühr von 7,99 Dollar pro Monat für das Hinzufügen einer zusätzlichen Person außerhalb des eigenen Haushalts eingeführt hat. Laut Hugh Johnston, dem Finanzchef von Disney, werden Abonnenten, die des unzulässigen Teilens verdächtigt werden, diesen Sommer aufgefordert, eine eigene Mitgliedschaft abzuschließen oder gegen eine zusätzliche Gebühr weitere Mitglieder außerhalb ihres Haushalts hinzuzufügen, wobei die genauen Kosten noch nicht bekannt gegeben wurden.