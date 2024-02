Bitcoin erreicht Top 10 der weltweiten Vermögenswerte

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2024 von Luca Koch

Ein historischer Meilenstein

Im Jahr 2024 hat Bitcoin einen historischen Meilenstein erreicht, indem es in die Liste der zehn größten Vermögenswerte weltweit nach Marktkapitalisierung aufgestiegen ist. Mit einer Bewertung von fast 1 Billion US-Dollar überholt die digitale Währung jetzt Industriegiganten wie Tesla und Visa. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen im traditionellen Finanzsektor.

Die Ära der Krypto-Dominanz

Bitcoin, mit einer Marktkapitalisierung von 947 Milliarden US-Dollar, steht nun über Tesla und Visa. Getrieben von einem Preis, der früh im Jahr 2024 nahe an 50.000 Dollar rückte, erkennen viele Investoren Bitcoin als gleichwertige Wertanlage zu Gold an. Analysten sehen in der begrenzten Menge an Bitcoins einen potenziellen Vorreiter für eine Überholung von Golds Marktkapitalisierung in der Zukunft.

Auf dem Weg zur allgemeinen Akzeptanz

Die Integration von Bitcoin in Portfolios von Unternehmen und Investmentfonds sowie die Einführung von kryptobasierten ETFs im Jahr 2024 haben seine Akzeptanz weiter vorangetrieben. Die Möglichkeit, in Krypto über börsengehandelte Fonds zu investieren, und Überlegungen zur Nutzung der Bitcoin-Blockchain für Finanzinstrumente signalisieren eine Annäherung zwischen dezentraler und traditioneller Finanzwirtschaft.

Nach nur 15 Jahren Existenz beweist Bitcoins Etablierung in den Top 10 der globalen Vermögenswerte seine Bedeutung und Innovationskraft. Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt und zeigt das Potential von Kryptowährungen, die Finanzwelt nachhaltig zu verändern.