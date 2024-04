Apples nächster großer Wurf? Die M4-Chip-Serie

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2024 von Luca Koch

Apple plant, seine Mac-Produktreihe Ende 2024 mit einer neuen Generation von Prozessoren, den M4-Chips, zu aktualisieren. Diese Ankündigung folgt auf die erfolgreiche Einführung der M3-Chipserie im letzten Jahr.

Fokus auf künstliche Intelligenz

Der M4-Chip, über den Bloomberg’s Mark Gurman zuerst berichtet hatte, zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit in Bezug auf künstliche Intelligenz signifikant zu verbessern. Apple steht offenbar kurz vor der Produktion dieser neuen Prozessoren, die in mindestens drei Hauptvarianten erhältlich sein werden: Donan, Brava und Hidra. Diese Chips werden in unterschiedlichen Mac-Modellen eingesetzt, wobei der Donan-Chip für Einstiegsgeräte wie das MacBook Pro, MacBook Air und den Mac mini vorgesehen ist. Die Brava- und Hidra-Chips richten sich an die leistungsstärkeren Modelle.

Ein neues Level der Leistung

Die M4-Chips, die auf dem 3-Nanometer-Prozess basieren, versprechen neben einer verbesserten Leistung auch eine gesteigerte Energieeffizienz. Besonders bemerkenswert ist die mögliche Unterstützung von bis zu 512GB Unified Memory in den Desktop-Versionen des Mac, ein deutlicher Sprung gegenüber der aktuellen Grenze von 192GB. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf roher Leistung, sondern auch auf der Verbesserung der Neural Engine, die eine höhere Anzahl von Kernen für KI-Aufgaben bietet.