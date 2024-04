Acer stellt vier neue Gaming-Laptops vor – Acer Predator Helios Neo 14 im Fokus

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2024 von Luca Koch

Acer hat seine Gaming-Notebook-Reihe erweitert und bringt vier neue Modelle auf den Markt, darunter zwei brandneue 14-Zoll-Varianten und zwei aktualisierte 16-Zoll-Modelle. Die neuen Geräte werden weltweit im Frühjahr erhältlich sein und versprechen, sowohl für Intel- als auch AMD-Fans attraktiv zu sein.

Fokus auf Leistung und Portabilität

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht der Acer Predator Helios Neo 14, das erste Modell der leistungsstarken Predator-Reihe unter 16 Zoll. Ab 1.800 US-Dollar bietet dieses Gerät einen Intel Core Ultra 9 Prozessor 185H mit dedizierter KI-Beschleunigung und eine Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop-GPU. Das Gerät zeichnet sich durch ein 14,5-Zoll-WQXGA-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und 100 Prozent Abdeckung des sRGB-Farbspektrums aus.

Zusätzlich führt Acer das Nitro 14 ein, ein 14-Zoll-Gerät der Mittelklasse, das mit einem AMD Ryzen 7 8845HS Prozessor und RTX 4060-Grafik ausgestattet ist. Günstigere Varianten bieten einen Ryzen 5 8645HS Prozessor und RTX 4050- oder 3050-Grafik.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Modelle, einschließlich des Predator Helios Neo 14 und des Nitro 14, werden in Nordamerika im Mai auf den Markt kommen, mit Preisen ab 1.800 bzw. 1.300 US-Dollar. Die Nitro 16-Modelle, verfügbar in Varianten für Intel- und AMD-Prozessoren, starten ab 1.400 US-Dollar. Informationen zum Release in Europa wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.