WhatsApp-Update erweitert Videolänge für Statusmeldungen

Zuletzt aktualisiert am 22. März 2024 von Michael Becker

WhatsApp hat auf die Anfragen seiner Nutzer reagiert und ein lang erwartetes Update für die Statusfunktion auf Android-Geräten eingeführt. Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, Videos von bis zu 60 Sekunden in ihrem Status zu teilen, eine Verdoppelung der bisherigen Länge.

Verlängerte Videodauer für mehr Ausdrucksmöglichkeiten

Bislang waren WhatsApp-Nutzer darauf beschränkt, Videos mit einer maximalen Länge von 30 Sekunden in ihrem Status zu posten. Mit dem neuesten Update, das in der Beta-Version 2.24.7.6 von WhatsApp für Android eingeführt wurde, können Nutzer nun Videos von bis zu einer Minute Länge teilen. Dies bietet mehr Raum für Kreativität und ermöglicht es, umfangreichere Inhalte in einem einzigen Status zu vermitteln.

Eingeschränkte Verfügbarkeit in der Testphase

Laut WABetaInfo wird diese neue Funktion derzeit nur einer begrenzten Anzahl von Nutzern in der Beta-Version zur Verfügung gestellt. Es ist erforderlich, die neueste Version der App zu installieren, um längere Videos sowohl posten als auch ansehen zu können. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Funktion stabil läuft und bereit für eine breitere Veröffentlichung ist.

Erwartungen und zukünftige Implementierung

Obwohl derzeit keine spezifischen Informationen darüber vorliegen, wann WhatsApp plant, dieses Update in der stabilen Version der App zu veröffentlichen, ist anzunehmen, dass es nach einer gründlichen Testphase in den kommenden Wochen erfolgen wird. Dieses Update wird sicherlich von vielen Nutzern begrüßt, da es die Möglichkeit bietet, ausdrucksstärkere und inhaltsreichere Statusmeldungen zu teilen.