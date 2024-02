Verbesserte Vision Pro 2 soll in 18 Monaten kommen

Einige Käufer der aktuellen Vision Pro haben beschlossen, ihr Gerät an Apple zurückzugeben. Obwohl sie die Technologie loben und sagen, sie hätten noch nie etwas Vergleichbares gesehen, berichten sie über körperliche Probleme und andere Gründe für die Rückgabe. Trotzdem freuen sie sich auf die nächste Version des Headsets.

Die nächste Generation steht bevor

Laut Mark Gurman von Bloomberg könnte die zweite Generation des Vision Pro in etwa 18 Monaten erscheinen. Gurman, bekannt für seine Berichte in verschiedenen Medien, teilte dies in seinem Newsletter mit.

Erwartete Verbesserungen

Von der ersten zur zweiten Generation von Apple-Produkten gibt es oft wichtige Verbesserungen. Beispielsweise musste das iPhone von einem langsamen Internetdienst auf einen schnelleren umsteigen und weitere Funktionen hinzufügen. Ähnliche Verbesserungen werden auch für den Vision Pro erwartet.

Was wird verbessert?

Gewicht und Batterielaufzeit : Das neue Modell soll leichter sein und eine längere Batterielaufzeit haben.

: Das neue Modell soll leichter sein und eine längere Batterielaufzeit haben. EyeSight-Funktion : Diese Funktion, die den Augenkontakt des Trägers ermöglicht, soll verbessert werden.

: Diese Funktion, die den Augenkontakt des Trägers ermöglicht, soll verbessert werden. Bildschirme : Es wird berichtet, dass der Vision Pro 2 hellere Bildschirme von Samsung verwenden wird, die auch das Militär nutzt. Diese sollen für weniger Blendung und Augenbelastung sorgen.

: Es wird berichtet, dass der Vision Pro 2 hellere Bildschirme von Samsung verwenden wird, die auch das Militär nutzt. Diese sollen für weniger Blendung und Augenbelastung sorgen. Mehr Inhalte und Produktivität: Es werden mehr Apps, Videoinhalte und Funktionen erwartet, die die Produktivität steigern und das Teilen des Geräts mit anderen ermöglichen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Vision Pro könnte günstiger als sein Vorgänger sein, der ab 3.499 Dollar verkauft wurde. Apple analysiert die Rückmeldungen und Rücksendungen, um das Gerät zu verbessern. Die Vorstellung des Vision Pro 2 könnte auf der WWDC 2025 oder 2026 stattfinden.

Mit diesen geplanten Verbesserungen und einer möglichen Preissenkung könnte die nächste Generation des Vision Pro ein noch überzeugenderes Produkt werden.