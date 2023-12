Samsungs One UI 6.1 Update: KI-basierte Innovationen für die S24-Reihe

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2023 von Michael Becker

Kürzlich durchgesickerte Informationen geben einen aufschlussreichen Ausblick auf das bevorstehende Update von Samsungs One UI 6.1. Diese neue Version, die voraussichtlich mit der Galaxy S24-Serie nächsten Monat erscheinen wird, verspricht eine Fülle neuer Funktionen, die von Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben werden. Eine besonders spannende Neuerung sind die von der KI generierten Wallpaper, ähnlich denen des Pixel 8, die nun für Galaxy-Telefone verfügbar werden.

Fortschrittliche KI-Features für das Galaxy

Der Informant @BennettBuhner hat bereits einige Details zu One UI 6.1 preisgegeben. Laut einem Bericht auf X (über Android Authority) wird das Update einige exklusive KI-Funktionen für die Galaxy S24-Serie bieten. Besonders hervorzuheben ist dabei die KI-Verarbeitung für Videos, die die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern, Körnigkeit reduzieren und Stabilität sowie Belichtung optimieren soll.

Videobearbeitung mit KI

Eine weitere aufsehenerregende Neuerung betrifft die Videobearbeitung: Galaxy S24-Nutzer sollen die Möglichkeit haben, Objekte aus Videos mit einer einfachen Auswahl zu entfernen. Die KI übernimmt dabei die Bearbeitung des gesamten Videos, um das ausgewählte Objekt verschwinden zu lassen.

Bildbearbeitung und Zusammenfassung von Anrufen durch KI

In Anlehnung an die kürzlich eingeführten Funktionen bei Snapchat+ wird es möglich sein, Bildgrenzen mittels KI zu erweitern oder herauszuzoomen. Zusätzlich deutet der Informant an, dass KI wichtige Informationen aus Telefongesprächen extrahieren und zusammenfassen kann. Nach einem Anruf könnte die KI Vorschläge machen, etwa Einträge im Kalender oder To-Do-Liste hinzuzufügen, basierend auf den besprochenen Punkten.

KI-Integration in die Samsung-Tastatur

Gerüchten zufolge plant Samsung, seine Tastatur in One UI 6.1 mit KI-Funktionen zu verbessern. Nutzer könnten dadurch den Ton ihres Textes anpassen und automatische Übersetzungen zwischen verschiedenen Sprachen genießen. Mit dem näher rückenden Veröffentlichungsdatum der Galaxy S24-Serie, sollten sich Samsung-Fans auf eine Flut weiterer Leaks und Gerüchte gefasst machen.