Motorola plant großen Aufstieg auf dem Smartphone-Markt

Motorola hat in der Vergangenheit mit ikonischen Handys wie dem Razr V3 und dem Droid Erfolge gefeiert. Das Droid aus dem Jahr 2009 galt als ernsthafte Konkurrenz zum iPhone. Nach einem Rückschlag mit dem Atrix sank jedoch Motorolas Marktanteil weltweit von 17% auf 4%. Jetzt sieht ein Lenovo-Manager die Chance für einen beeindruckenden Comeback.

Fokus auf den Premium-Markt

Lenovo, der Mutterkonzern von Motorola, plant, Motorolas weltweiten Marktanteil mehr als zu verdoppeln. Um das zu erreichen, soll der Fokus auf dem Premium-Segment liegen, in dem Apple und Samsung dominieren. Das aktuelle Razr+ Foldable Clamshell wird als Motorolas “Angriff auf den Premium-Markt” bezeichnet.

Herausforderungen und Ziele

Um von Platz acht unter den weltweiten Smartphone-Herstellern aufzusteigen, muss Motorola High-End-Modelle wie das iPhone 15 Pro Max und das Samsung Galaxy S24 Ultra herausfordern. Der Lenovo-Manager betont, dass sich der Markt seit Motorolas Duell mit dem iPhone im Jahr 2009 stark verändert hat. Dennoch glaubt er fest daran, dass Motorola in drei Jahren weltweit auf Platz drei stehen wird.

Erfolge in bestimmten Märkten

In einigen Märkten liegt Motorola bereits knapp hinter Apple und Samsung. In den USA hat Motorola ZTE als drittbestverkauften Smartphone-Hersteller abgelöst. In Lateinamerika ist Motorola auf Platz zwei, vor Apple. Besonderes Augenmerk wird auf Indien gelegt, wo das “Geld für Wert”-Credo von Motorola beliebt ist. Der Lenovo-Manager bezeichnet Indien als “eines der strategischsten Länder” und plant verstärkte Investitionen.

Zuversichtlicher Ausblick in die Zukunft

Der Lenovo-Manager ist zuversichtlich, dass Motorola in nur drei Jahren vom achten auf den dritten Platz im weltweiten Smartphone-Markt aufsteigen wird. Diese optimistische Prognose basiert auf der gezielten Expansion in strategischen Märkten und dem Fokus auf Premium-Produkte.