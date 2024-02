Xiaomi 14 Serie bald in Europa: Ein Blick auf das Xiaomi 14 Ultra

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2024 von Michael Becker

Am 25. Februar 2024 steht ein spannendes Ereignis bevor: Xiaomi wird seine lang erwartete Xiaomi 14 Smartphone-Reihe auch in Europa vorstellen. Während die Geräte in China schon seit einigen Monaten auf dem Markt sind, wartet Europa gespannt auf die Ankunft dieser innovativen Technologie. Besonders im Fokus steht das Xiaomi 14 Ultra, das zusammen mit dem Standardmodell den Sprung nach Europa schafft – ein Novum, da das Pro-Modell anscheinend exklusiv für den chinesischen Markt bestimmt bleibt.

Exklusive Rabattaktion für Europa

Ein besonders interessantes Detail wurde von der niederländischen Website Android Planet aufgedeckt: Auf der offiziellen Xiaomi-Website wurde ein Gutscheincode für das Xiaomi 14 Ultra entdeckt, der Käufern einen Rabatt von 200 Euro gewährt. Dieser Code ist vom 25. Februar bis zum 31. März 2024 gültig, was darauf hindeutet, dass das Smartphone unmittelbar nach der Vorstellung vorbestellt werden kann. Eine solche Aktion unterstreicht Xiaomis Bestreben, mit attraktiven Angeboten in den europäischen Markt einzutreten.

Technische Spezifikationen des Xiaomi 14 Ultra

Das Xiaomi 14 Ultra verspricht, mit beeindruckenden technischen Daten zu glänzen. Es wird erwartet, dass das Gerät den Kamerasensor LYT-900 von Sony integriert, der für seine hohe Lichtempfindlichkeit bekannt ist. Angetrieben wird es vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC, was auf eine leistungsstarke Performance hindeutet. Als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz, verfeinert mit Xiaomis eigener Benutzeroberfläche HyperOS.

Ein weiteres Highlight ist das AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1440p und einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was eine außergewöhnliche visuelle Erfahrung verspricht. Zusätzlich wird das Xiaomi 14 Ultra voraussichtlich über 16 GByte RAM verfügen und eine schnelle Aufladung des Akkus mit 80 Watt unterstützen.

Erwartungen und Preis

Während die genauen Details und technischen Feinheiten des Xiaomi 14 Ultra sowie der gesamten Serie noch bis Ende des Monats unter Verschluss gehalten werden, ist die Vorfreude unter Technikenthusiasten bereits groß. Besonders die Preisgestaltung wird mit Spannung erwartet, da sie zusammen mit den Rabattaktionen einen entscheidenden Faktor für den Erfolg von Xiaomi in Europa darstellen wird.