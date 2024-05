Motorola Razr 50 und Razr 50 Ultra: Große Updates im Anmarsch

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2024 von Michael Becker

Es ist keine große Überraschung, dass Motorola an zwei neuen faltbaren Geräten arbeitet, die in den nächsten Wochen unter verschiedenen Namen in unterschiedlichen Regionen auf den Markt kommen sollen. Die Modelle Razr 50 und Razr 50 Ultra (auch bekannt als Razr (2024) bzw. Razr Plus (2024)) bieten jedoch einige wesentliche Hardware-Upgrades gegenüber ihren Vorgängern.

Verbesserte Bildschirme für das Razr 50

Das Motorola Razr (2023) hatte eine 1,5-Zoll-Abdeckung, die im Vergleich zum Razr Plus (2023) und Samsung Galaxy Z Flip 5 als Nachteil angesehen wurde. Motorola plant, dieses Manko zu beheben, indem die sekundäre Bildschirmfläche auf beeindruckende 3,6 (oder 3,63) Zoll erweitert wird. Diese Größe übertrifft sogar den Sekundärbildschirm des Razr 40 Ultra und des Z Flip 5.

Display-Spezifikationen

Razr 50 : Sekundärdisplay: 3,6 Zoll, 120Hz Bildwiederholrate Primärdisplay: 6,9 Zoll OLED, 2640 x 1080 Pixel, 120Hz Bildwiederholrate

: Razr 50 Ultra : Erwartet ähnliche Display-Spezifikationen mit höherer Bildwiederholrate (möglicherweise bis zu 165Hz)

:

Neue Hardware und Farben

Das Razr 50 wird voraussichtlich in zwei Farben erhältlich sein: einem dunklen Grün und einem schicken Goldton. Weitere Farbvarianten könnten folgen, basierend auf bisherigen Veröffentlichungsmustern.

Prozessor und Speicher

Das Razr 50 soll mit einem MediaTek Dimensity 7300X Prozessor ausgestattet sein, einem bisher nicht angekündigten SoC, der vermutlich im mittleren Leistungssegment angesiedelt ist. Dieser Prozessor wird mit 8GB RAM und möglicherweise bis zu 256GB internem Speicher kombiniert.

Im Vergleich dazu wird das Razr 50 Ultra mit einem leistungsstärkeren Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor erwartet.

Kamera- und Akkukapazität

Kamera-Upgrades

Razr 50 : Dual-Kamera-System: 50MP und 13MP Sensoren (statt 64MP und 13MP wie beim Vorgänger)

: Razr 50 Ultra : Vermutlich hochwertigere Kamera-Module, um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten.

:

Akku

Die beeindruckende 4.200mAh Akkukapazität des Vorgängers bleibt unverändert. Informationen zu den Ladegeschwindigkeiten sind noch nicht verfügbar.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Motorola Razr 50 Ultra

Das Motorola Razr 50 Ultra wird voraussichtlich für 1.200 Euro erhältlich sein. Diese Preisgestaltung gilt für die Version mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Im Vergleich dazu wurde das Razr 40 Ultra im letzten Jahr zu einem ähnlichen Preis auf den Markt gebracht, allerdings nur mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, was das neue Modell zu einem besseren Angebot macht. (91mobiles)​

Motorola Razr 50

Der Preis für das Standardmodell Razr 50 wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Angesichts der Preisgestaltung des Razr 50 Ultra und der vorherigen Modelle könnte das Razr 50 zu einem wettbewerbsfähigen Preis von rund 700 Euro in den Handel kommen, wobei die Speicheroptionen ebenfalls bei 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher beginnen könnten.

Veröffentlichungszeitraum

Die neuen Modelle sollen in den kommenden Wochen auf den Markt kommen, wobei genaue Termine noch nicht bestätigt wurden. Es wird jedoch erwartet, dass Motorola die neuen Geräte im Juni oder Juli 2024 vorstellt, basierend auf den Veröffentlichungsterminen der vorherigen Modelle​.



