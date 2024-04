Huawei Watch Fit 3: Leaks deuten auf Apple-Watch-Design

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2024 von Lars Weidmann

Die Welt der Wearables steht nie still, und mit der erwarteten Ankündigung der Huawei Watch Fit 3 brodelt die Gerüchteküche bereits auf Hochtouren. Als Nachfolger der beliebten Huawei Watch Fit 2, die mit ihrem schlanken Design, einem 1,74 Zoll großen Display und innovativen Gesundheitsfeatures überzeugte, setzt die kommende Generation hohe Erwartungen. Bisher sind zwar keine offiziellen Details zur Ausstattung und den Neuerungen durchgesickert, doch das hält die Technik-Community nicht davon ab, gespannt auf die Enthüllung zu warten.

Ein kürzlich aufgetauchter Leak suggeriert, dass die Huawei Watch Fit 3 nicht nur optisch an die Apple Watch erinnern könnte, sondern auch mit einem deutlich größeren Display und einer drehbaren Krone punkten wird. Diese Informationen werfen ein vielversprechendes Licht auf das, was uns bei der offiziellen Vorstellung erwarten könnte. Unsere Neugier ist geweckt, und wir können es kaum erwarten, mehr über die Huawei Watch Fit 3 zu erfahren.

Unsere ersten Eindrücke der Huawei Watch Fit 3 basieren auf durchgesickerten Bildern, die ein markantes Design aufweisen, welches stark an die Apple Watch erinnert. Besonders auffallend ist das quadratischere Display, das eine deutliche Abkehr vom eher rechteckigen Zifferblatt der Huawei Watch Fit 2 darstellt. Zusätzlich scheint die Uhr über eine drehbare Krone zu verfügen, die sich in der rechten oberen Ecke befindet – ein weiteres Merkmal, das sie mit dem Design der Apple Watch teilt.

Huawei Watch Fit 3 – they’re going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK

— Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2024