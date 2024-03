Galaxy S24 Ultra: Nutzer entdecken seltsamen Geruch am S Pen

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2024 von Michael Becker

Der S Pen des Galaxy S24 Ultra ist mehr als nur ein Stift; er ermöglicht das Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm und dient zusätzlich als Werkzeug zum Erfassen von Screenshots, Fotografieren und Anpassen der Audiowiedergabe. Doch trotz seiner Vielseitigkeit stellten viele Benutzer fest, dass der Stift nicht gerade wohlriechend ist.

Nutzererfahrungen: Ein unerwarteter Geruchstest

Ein ungewöhnlicher Beitrag auf Reddit, verfasst von einem Nutzer namens LatifYil, hat eine unerwartete Diskussion in der Community der Galaxy S24 Ultra-Benutzer ausgelöst. LatifYil teilte seine Erfahrung, dass der S Pen seines Galaxy S24 Ultra einen starken, unangenehmen Geruch ausstrahlt. Er beschrieb diesen Geruch so intensiv, dass es den Anschein hatte, als würde der Stift durch die internen Komponenten des Geräts gegrillt.

Samsungs Antwort: Kein Grund zur Sorge

Ein Samsung-Moderator beruhigte die besorgten Nutzer. Er erklärte, dass die Wärme der internen Komponenten des Telefons dazu führt, dass sich das Plastik des S Pens erwärmt, während er in seiner Halterung ist. Dies kann zu einem Brandgeruch führen, ähnlich dem Geruch, den man wahrnimmt, wenn man in ein aufgeheiztes Auto steigt. Der Moderator versicherte jedoch, dass dieser Geruch nachlässt, sobald die Temperatur sich normalisiert.

Perspektive: Ein bekanntes Phänomen bei früheren Modellen

Das Problem ist nicht ausschließlich bei dem Galaxy S24 Ultra zu beobachten. Auch Nutzer der Galaxy S23 Ultra und S22 Ultra Modelle berichten von einem verbrannten Geruch ihrer S Pens. Die Besitzer dieser etwas älteren Modelle haben jedoch keine Funktionsstörungen bei ihren Stiften gemeldet, was darauf hindeutet, dass Samsungs Erklärung plausibel ist.

Während der unerwartete Geruch für einige Nutzer irritierend sein kann, zeigt sich, dass er nach einiger Zeit außerhalb der Halterung verschwindet. Dieses Phänomen, so ungewöhnlich es auch sein mag, unterstreicht die Komplexität und fortschrittliche Technologie des Galaxy S24 Ultra, selbst in so kleinen Details wie dem S Pen.